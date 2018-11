Im TSI Wochenupdate nimmt Börsenexperte Dr. Dennis Riedl die Finanzmärkte aus empirischer Sicht unter die Lupe. Für die Weltbörsen wird unter anderem der "Sothebye's-Indikator" betrachtet. Das Thema der Woche ist der Börsendezember 2018: Diese Statistiken zeigen auf, wo die Reise in den nächsten Wochen hingehen kann. Als Aktie der Woche wird Dialog Semiconductor vorgestellt. Dialog bringt viel von dem mit, was eine künftig deutlich steigende Aktie zu Beginn ausmacht: Kürzlich relevante Veränderungen im Unternehmen (Spartenverkauf), eine günstige Bewertung, Krisenresistenz und eine sehr hohe Trendstärke. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "Die Turnaround-Formel", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.