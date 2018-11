Die Baader Bank hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,40 Euro belassen. Der verhaltene Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr habe kaum Einfluss auf sein Bewertungsmodell, schrieb Analyst Tim Dawson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte will sein Kursziel möglicherweise leicht senken, hält die Papiere der Private-Equity-Gesellschaft aber weiter für eine attraktive Langfristanlage./ag/edh Datum der Analyse: 30.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-11-30/14:58

ISIN: DE000A1TNUT7