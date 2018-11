IRW-PRESS: BIG Blockchain Intelligence Group Inc.: BIG Blockchain Intelligence Group kennzeichnet von OFAC sanktionierte Bitcoin-Adressen, um Kunden bei der Risikominimierung zu unterstützen

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG), ein führender Entwickler und Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungs-Suchsystemen, Risikoevaluierungs- und Datenanalyse-Tools sowie Ermittlungsdiensten, hat die beiden vom OFAC (US-Amt für Kontrolle von Auslandsvermögen) sanktionierten Bitcoin-Adressen in seiner Unternehmens-Datenbank gekennzeichnet, um Finanzinstitute bei der Minimierung sanktionsbedingter Risiken zu unterstützen.

- Die Nichterfüllung der Sanktionsauflagen hat Finanzinstitute bereits Milliarden an Strafzahlungen gekostet und zu verschärften Kontrollen seitens der Regierungsbehörden geführt.

- Neue von der OFAC sanktionierte Adressen werden innerhalb von 24 Stunden in der BIG-Datenbank vermerkt.

- Die sanktionierten Adressen werden entsprechend gekennzeichnet, damit BIG-Kunden Transaktionen über diese Adressen blockieren können.

VANCOUVER, BC - 30. NOVEMBER 2018 - BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG oder das Unternehmen) (CSE: BIGG)(OTC: BBKCF)(WKN: A2JSKG), ein führender Entwickler und Anbieter von Blockchain- und Kryptowährungs-Suchsystemen, Risikoevaluierungs- und Datenanalyse-Tools sowie Ermittlungsdiensten, hat die beiden vom OFAC sanktionierten Bitcoin-Adressen in seiner Unternehmens-Datenbank entsprechend gekennzeichnet, um Finanzinstitute bei der Minimierung sanktionsbedingter Risiken zu unterstützen. Am 28. November 2018 hat das beim US-Finanzministerium angesiedelte Office of Foreign Assets Control (OFAC) erstmals öffentlich digitale Währungsadressen sanktionierten Personen zugewiesen. Die betreffenden digitalen Währungsadressen lauten: 149w62rY42aZBox8fGcmqNsXUzSStKeq8C und 1AjZPMsnmpdK2Rv9KQNfMurTXinscVro9V. Um die einschlägigen Sanktionsvorschriften dauerhaft zu erfüllen, müssen alle Organisationen Transaktionen von diesen Adressen blockieren.

Das OFAC administriert und verhängt Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen bestimmte Länder und Rechtssysteme, Terroristen, internationale Suchtgifthändler sowie andere Bedrohungen, die sich gegen die Vereinigten Staaten richten. Im Rahmen seiner Risikoevaluierungen und kriminaltechnischen Ermittlungen nimmt BIG innerhalb von 24 Stunden, nachdem das OFAC eine aktuelle Liste der sanktionierten Kryptowährungsadressen ausgegeben hat, eine Aktualisierung seiner Datenbank vor und kennzeichnet neu sanktionierte Adressen bzw. führt Prüfungen zur Bestätigung der Entdeckung neu gekennzeichneter Adressen durch.

In einer Presseaussendung des US-Finanzministeriums vom 28. November 2018 heißt es: Ebenso wie herkömmliche Identifikationsnummern sollen diese digitalen Währungsadressen sowohl Organisationen, die zur Erfüllung entsprechender Auflagen verpflichtet sind, als auch Personen, die mit digitalen Währungen handeln, dabei helfen, blockierungswürdige Transaktionen und Gelder zu identifizieren und Verbindungen zu diesen Adressen auszuforschen. Das Wissen um sanktionierte Adressen ist für Organisationen, die zur Erfüllung gesetzlicher Auflagen verpflichtet sind, ein absolutes Muss. Allerdings können Finanzinstitute nur dann sicher sein, nicht gegen die Sanktionsbestimmungen im Hinblick auf Kryptowährungen zu verstoßen, wenn sie auf Instrumente und Dienstleistungen zurückgreifen können, wie sie von BIG angeboten werden.

Für Finanzinstitute hat die Einhaltung der Sanktionsbestimmungen oberste Priorität, erklärt Teresa Anaya, die bei BIG als Director of Financial Institution Strategy (Certified Fraud Examiner, Certified AML Specialist, Certified Bitcoin Professional) verantwortlich zeichnet. Ein Verstoß gegen die Sanktionsbestimmungen kann Strafzahlungen und Entschädigungskosten in Millionendollarhöhe nach sich ziehen. Außerdem ist die Organisation, die einen solchen Verstoß begeht, mit jahrelangen strengen Kontrollmaßnahmen seitens der Behörden konfrontiert. Aus diesem Grund ist es für Finanzinstitute von unschätzbarem Wert, auf sanktionierte Kryptowährungsadressen hingewiesen zu werden. Durch die Nutzung von BIGs Risikoevaluierungsdienst BitRank Verified und/oder die kriminaltechnische Ermittlungsplattform QLUETM können Finanzinstitute nun proaktive Schritte setzen, um dieses Sanktionsrisiko zu minimieren.

In der Presseaussendung des US-Finanzministeriums vom 28. November 2018 ist zu lesen, dass die beiden fraglichen Bitcoin-Adressen mit zwei im Iran lebenden Personen in Verbindung gebracht wurden. Diese Personen waren im Auftrag von Cyber-Kriminellen, die in ein Ransomware-Programm mit Lösegeldforderungen von über 200 bekannten Opfern - darunter auch zahlreiche Firmen und Regierungsbehörden - verwickelt waren, am Umtausch von Lösegeldzahlungen von Bitcoin-Währung in die iranische Währung Rial beteiligt. Über 7.000 Transaktionen in Bitcoin-Währung im Wert von mehreren Millionen US-Dollar wurden über diese beiden Adressen abgewickelt.

Wir wollen den mit der Auflagenerfüllung betrauten Verantwortlichen in den Finanzinstituten ihre Aufgabe erleichtern und mehr Sicherheit bieten, meint Lance Morginn, CEO von BIG. Eine Sache ist es zu wissen, dass man die aktuelle Liste der vom OFAC sanktionierten Kryptowährungsadressen befolgen muss. Eine andere ist es zu wissen, dass man dank der Nutzung der BIG-Dienste BitRank Verified und QLUETM alle Anforderungen erfüllt.

Über BIG Blockchain Intelligence Group Inc.

BIG Blockchain Intelligence Group Inc. (BIG) läutet mit Sicherheit und Verantwortlichkeit eine neue Ära der Kryptowährungen ein. BIG hat eine Blockchain-unabhängige Such- und Analyse-Engine namens QLUETM entwickelt, die es Strafverfolgungs-, RegTech, Regulatoren und Regierungsbehörden ermöglicht, Transaktionen mit Kryptowährungen auf forensischer Ebene visuell nachzuverfolgen und zu überwachen. Unser kommerzielles Produkt, BitRank Verified, bietet eine Risikobewertung für Bitcoin-Brieftaschen, die es Regtech-Unternehmen, Banken, Geldautomaten, Börsen und Einzelhändlern ermöglicht, die herkömmlichen Regulierungs-/Konformitätsanforderungen zu erfüllen. Unsere Abteilung für forensische Dienstleistungen setzt unser Ermittlungsexpertenteam für Nachforschungen ein, die tiefgehende Fachkenntnisse und Erfahrung verlangen, sowohl in Verbindung mit oder zusätzlich zu unseren nutzerfreundlichen Forschungs-, Risikobewertungs- und Datenanalyseinstrumenten.

Über BitRank Verified

BIG entwickelte BitRank Verified, um bei der Bewertung und Verifizierung von Transaktionen mit Kryptowährungen der Branchen-Goldstandard zu werden.BitRank Verified bietet der Finanzwelt eine vereinfachte Front-End-Suchergebnisseite an, mit der Kassierer im Kontakt mit Kunden, Handelsbörsen, elektronische Handelsplattformen sowie der Einzelhandel in der Lage sind festzustellen, ob eine geplante Transaktion sicher angenommen werden kann, fragwürdig ist oder abgelehnt werden sollte. BitRank Verified und seine API sind maßgeschneiderte Dienste, die dem RegTech-Sektor ein zuverlässiges Instrument an die Hand geben, mit dem Unternehmen ihre Behördenauflagen erfüllen und gleichzeitig das Risiko, in Geldwäsche oder andere kriminelle Handlungen verwickelt zu werden, minimieren können.

Über QLUETM

QLUE (Qualitative Law Enforcement Unified Edge) ermöglicht es Strafverfolgungs- und Regtech-Ermittlern, Behörden sowie Regierungsstellen buchstäblich, dem virtuellen Geld zu folgen. QLUE beinhaltet modernste Techniken und einzigartige Suchalgorithmen, um verdächtige Aktivitäten bei Bitcoin- und anderen Kryptowährungstransaktionen aufzuspüren, wodurch es Ermittlern möglich ist, Transaktionen in ihrem Kampf gegen Terrorismusfinanzierung, Menschenhandel, Drogenhandel, Waffenhandel, Kinderpornografie, Korruption, Bestechung, Geldwäsche und andere Cyberkriminalität rasch und visuell nachzuverfolgen und zu überwachen.

