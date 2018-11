Der Dividende 4 Plus Fonds strebt an vier Mal im Jahr jeweils ein Prozent Dividende an seine Anteilseigner auszuschütten. Das Portfolio besteht aus insgesamt mehr als 30 Dividendenaktien aus Europa und den Vereinigten Staaten. Neben etlichen Werten die aktuell noch dabei sind ihr volles Dividendenpotenzial zu entwickeln, finden sich auch einige Hochdividendenwerte im Fonds.

