Eschborn (www.anleihencheck.de) - Noratis verkauft 100 Wohnungen in Frankfurt am Main - AnleihenewsDie Noratis AG (ISIN: DE000A2E4MK4, WKN: A2E4MK, Ticker-Symbol: NUVA), ein führendes, auf die Entwicklung von Bestandswohnungen in Deutschland fokussiertes Immobilienunternehmen, hat 100 in Frankfurt-Niederrad gelegene Wohnungen plangemäß verkauft, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

