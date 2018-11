Wien (www.fondscheck.de) - Die Capital Group stärkt die Präsenz in Deutschland gleich doppelt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Oddo-BHF-Manager Matthias Mohr sowie Karolyn Krekic von GAM würden als Managing Directors gemeinsam die Vertriebsaktivitäten für Finanzintermediäre in Deutschland leiten. Sie würden für die Betreuung von Banken, Dachfonds, Vermögensverwaltern, Versicherungsgesellschaften und Multi Family Offices in Deutschland zuständig sein. Diese Position sei vakant gewesen, seitdem Thiemo Volkholz das Haus verlassen habe, um bei PGIM anzuheuern. ...

