Frankfurt (www.fondscheck.de) - Das Jahr 2018 hat Anleger mit erhöhter Volatilität in Atem gehalten. Dies ist laut den Experten von J.P. Morgan Asset Management eine normale Begleiterscheinung in der Spätphase des Konjunkturzyklus.Wichtig sei nun, Korrelationen - also in welchem Maße zwei unterschiedliche Anlageklassen im Verhältnis zueinander stünden - zu beobachten. "In einem spätzyklischen Umfeld brauchen Anleger mehr als eine klassische Diversifikation", betone Shrenick Shah, Co-Manager des JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund (ISIN LU0095938881/ WKN 989946, Anteilklasse A (acc) - EUR). ...

