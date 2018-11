Ein düsteres Hinterhaus, eine abgelegene Seitenstraße, ein dunkler Hinterhof - Würden Sie vermuten, dass sich genau an solchen Orten Moscheen und Islamvereine verbergen? Islamschulen, in denen die Kinder von den Eltern getrennt unterrichtet werden, um schon in frühen Jahren den Nährboden für fundamentalistisches Gedankengut zu legen? Moscheen, in denen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...