Rund 20 Millionen Euro besorgt sich SNP (WKN: 720370) über den Markt - neues Kapital für den strauchelnden IT-Transfomator. Auch Baumot (WKN: A2G8Y8) holt sich frisches Geld. Und das alles, während Tele Columbus-Aktien (WKN: TCAG17) explodieren.

Bei SNP überlagert derzeit alles die bereits im Sommer angekündigte Kapitalerhöhung. Bestehende Aktionäre werden mit 20% verwässert, CEO und Gründer Andreas Schneider-Neureither kauft weiter Aktien wie verrückt und das hat einen guten Grund.

SNP: Das müssen SNP-Aktionäre nun wissen

Nun kommt die lang erwartete Kapitalerhöhung: SNP-Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für neue Aktien im Verhältnis 5 zu 1. Der Bezugspreis wird bei 16,60 Euro je neuer Aktie liegen. Ingesamt fließen SNP damit 18,7 Millionen Euro zu (vor Kosten). Die Erlöse sollen nach Unternehmensangaben "mehrheitlich zur Verbesserung der Liquidität […] sowie zur Erhöhung der finanziellen Flexibilität" eingesetzt werden.

Ein Blick in die Vergangenheit: Zum 31. August besaß Herr Dr. Andreas Schneider-Neureither 21,70% an "seinem" Unternehmen. Danach erwarb er über den freien Markt SNP-Aktien in Höhe von knapp 1,5% des Grundkapitals.

Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...