Nissan präsentiert die Neuauflage seines vollelektrischen Rennwagens Leaf Nismo RC, der über mehr als doppelt so viel Power wie der 2011 vorgestellte Vorgänger verfügt: Zwei E-Motoren des Allradantriebs liefern insgesamt 240 kW und ein Drehmoment von 640 Nm an die Räder. Derart ausgestattet, soll der Nismo RC in der Lage sein, den Sprint aus dem Stand auf 100 km/h in 3,4 Sekunden zu absolvieren. Die ...

