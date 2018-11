Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US03761U1060 Apollo Investment Corp. 30.11.2018 US03761U5020 Apollo Investment Corp. 03.12.2018 Tausch 3:1

CA05152U1084 Aura Silver Resources Inc. 30.11.2018 CA05153Y1097 Aura Silver Resources Inc. 03.12.2018 Tausch 5:1