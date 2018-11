Mainz (ots) -



Auf Mallorca finden derzeit die Dreharbeiten der von ZDFneo und der BBC koproduzierten Krimiserie mit dem Arbeitstitel "The Mallorca Files" statt. In den Hauptrollen spielen Julian Looman (unter anderem "Marie fängt Feuer", "Die Chefin", "Soko Kitzbühel") und Elen Rhys (unter anderem "Broadchurch", "World War Z").



Von Pollença bis Santanyí, von Andratx bis Capdepera - ein Ort ist schöner als der andere, aber trotz Hitze, Strand und Meeresrauschen, auf Mallorca herrscht nicht immer Friede, Freude, Sonnenschein: Miranda Blake (Elen Rhys), eine britische Ermittlerin, und der deutsche Kommissar Max Winter (Julian Looman) sind auf der Insel im Einsatz, um Kriminal- und Mordfälle ihrer Landsleute aufzuklären, die ihre spanische Chefin Inez (Maria Fernandez) ihnen nur zu gerne überlässt. Das charakterlich und kulturell grundverschiedene Duo weiß dies humorvoll zu nehmen - und irgendwann mögen sie sich sogar.



Die Koproduktion von ZDFneo und der BBC wird von Cosmopolitan Pictures/Clerkenwell Films realisiert. Die verantwortlichen ZDF-Redakteure sind Wolfgang Feindt und Annika Schmidt, ZDFneo-Koordinatorin ist Carina Bernd. Ein Sendedatum im ZDF steht noch nicht fest.



