Bonn (www.aktiencheck.de) - Für die Industrie hierzulande werden in der Berichtswoche die ersten Daten für das laufende Schlussquartal 2018 veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research. In der Vorperiode habe sich die deutsche Industrieproduktion (Fr., 07.12., 08:00 Uhr) von ihrem Einbruch zu Beginn des Quartals nicht erholen können und sei mitverantwortlich gewesen für das negative BIP-Quartalswachstum im Sommer. ...

