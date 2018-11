Der tiefe Fall der US-Industrieikone General Electric ist erschreckend. Nach wie vor wird jeder Erholungsversuch abverkauft. Nachdem die Aktie in Deutschland am Freitag zunächst deutlich im Plus gehandelt wurde, leuchten inzwischen wieder klar rote Vorzeichen auf. Ehemalige Mitarbeiter belasten den Konzern vor der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC schwer.

