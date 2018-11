Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Fast 600 Seiten umfasst der Brexit-Vertrag, den 27 EU-Staaten am letzten Sonntag im November gebilligt haben. Dass das Europaparlament ihn annimmt, gilt als sicher. Problematisch wird es aber, die Mehrheit im britischen Parlament zu bekommen. Wie sehen also die Prognosen am Aktienmarkt für den geregelten und den chaotischen Brexit aus? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...