Frankfurt (www.fondscheck.de) - Der Fonds DWS Deutschland LC (ISIN DE0008490962/ WKN 849096) investiert in substanzstarke deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index unter flexibler Beimischung ausgewählter Small Caps und Mid Caps, so Christoph Ohme, Fondsmanager bei DWS.Schwaches BIP-Wachstum für Q3 in der Eurozone, die fallenden ifo- und europäischen Einkaufsmanagerindices (PMI), eine geldpolitisch relativ restriktive FED, schwache US-Immobiliendaten, sich verschlechternde Wirtschaftsdaten in China, der fallende Ölpreis, politische Unsicherheit in Deutschland, der anhaltende Streit über die italienische Staatsverschuldung, der Stillstand in den Brexit-Verhandlungen, die Schwäche des chinesischen Aktienmarktes, bei Autoverkäufen und Währung, der Tod von Khashoggi, Gewinnwarnungen von DAX-Unternehmen und mehrere vorsichtige US-Gewinnaussichten hätten zu einem Black October 2018 für die globalen Aktienmärkte geführt. Das starke BIP-Wachstum in den USA in Q3, die Senkung der Mindestreservequote (RRR) um 100 BP durch die PBoC, Chinas Pläne für ein Steuersenkungsprogramm und reduzierte Steuern beim Autokauf sowie der neue United States-Mexico-Canada Handelsvertrag hätten die Aktienmärkte nur vorübergehend unterstützt. ...

