FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zum Wochenausklang nach unten gegangen. Bei dünnen Umsätzen hielten sich die Anleger zurück. Entscheidend für den Start in die kommende Woche wird der Ausgang des G20-Gipfels werden. Im Fokus steht vor allem das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Sollte das Ergebnis einen Kompromiss im Handelskonflikt der beiden Länder bedeuten, dürfte es am Montag an den Börsen nach oben gehen. Ansonsten könnte der latente Abgabedruck weiter auf den globalen Aktienindizes liegen. Der DAX schloss am Freitag 0,4 Prozent leichter bei 11.257 Punkten.

Deutsche Bank auf Rekordtief

Die Aktie der Deutschen Bank kommt nicht zur Ruhe, sie fiel zwischenzeitlich auf 7,99 Euro und damit auf ein Allzeittief. Damit hat die Bank seit Jahresbeginn bereits die Hälfte ihrer Marktkapitalisierung verloren. Für anhaltende Verunsicherung sorgte, dass sich die jüngsten Geldwäsche-Ermittlungen auf den Zeitraum 2013 bis 2018 beziehen, also auch das laufende Jahr betreffen. Die Aktie schloss 2,9 Prozent tiefer bei 8,06 Euro.

Bayer zogen dagegen um 1,3 Prozent an, nachdem Analysten die Restrukturierungspläne des Konzerns als notwendig eingestuften hatten. Grundsätzlich müsse sich das Unternehmen gesund schrumpfen und neu definieren. Die Analysten von Jefferies verwiesen dagegen auf die rechtlichen Risiken, die Bayer im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter Glyphosat drohten. Deswegen sei man vorsichtig und abwartend.

Analysten geben die Richtung vor

Daimler verloren 1,9 Prozent tiefer, nachdem die Analysten der HSBC den Wert auf "Reduzieren" abgestuft hatten, wie Händler berichteten. Die Aktie von Zalando büßte 4,5 Prozent ein, die Analysten von Kepler Cheureux waren bei den Margen vorsichtiger geworden und hatten das Kursziel deutlich gesenkt.

Bei SMA Solar trübten sich die Geschäftsaussichten weiter ein, die Gesellschaft musste erneut bei ihren Prognosen für 2018 zurückrudern. Der Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen leidet unter einem Markteinbruch, die Aktie brach um 16,2 Prozent ein.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 112,4 (Vortag: 95,2) Millionen Aktien im Wert von rund 4,77 (Vortag: 3,66) Milliarden Euro. Es gab zehn Kursgewinner und 20 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.257,24 -0,36% -12,85% DAX-Future 11.266,50 -0,40% -14,21% XDAX 11.270,12 -0,48% -12,37% MDAX 23.453,53 -0,76% -10,49% TecDAX 2.591,01 -0,54% +2,45% SDAX 10.494,57 -0,93% -11,71% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,45% +16 ===

November 30, 2018 11:50 ET (16:50 GMT)

