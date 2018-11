DAX-Anleger bekommen Gipfel-Anspannung zu spüren, SMA Solar im freien Fall

Am heutigen Freitag bestimmte das Warten auf den G20-Gipfel in Argentinien und vor allem auf das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping das Marktgeschehen.

Das war heute los. Der DAX konnte ein kleines Erfolgserlebnis verbuchen. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer verbrachte die meiste Zeit des Handelstages in der Verlustzone und rutschte zeitweise um rund 0,8 Prozent in die Tiefe, konnte die Verluste im späten Handel jedoch wettmachen. Allerdings war die Nervosität immer noch zu spüren, da niemand wusste, wie der Gipfel ausgehen würde. Zumal einige Gipfel mit Beteiligung von Donald Trump in der Vergangenheit nicht gerade harmonisch zu Ende gegangen sind. Man denke nur an den G7-Gipfel in Kanada.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX gehörte heute die Bayer-Aktie (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) zu den Tagesgewinnern. Das Papier legte zeitweise rund 3 Prozent an Wert zu, nachdem der Leverkusener Chemie- und Pharmakonzern in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem angesichts der juristischen Unsicherheiten rund um den übernommenen US-Saatguthersteller Monsanto keine allzu gute Figur abgegeben hatte. Gestern wiederum konnte Bayer mit einem umfangreichen Spar- und Restrukturierungsprogramm für ein neues Gesprächsthema sorgen.

Den vollständigen Artikel lesen ...