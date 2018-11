Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Chicagoer Einkaufsmanagerindex steigt im November überraschend

Die Stimmung der Einkaufsmanager aus dem Großraum Chicago hat sich im November unerwartet aufgehellt. Der Indikator stieg auf 66,4 Punkte und beendete damit einen dreimonatigen Abwärtstrend, wie die Vereinigung der Chicagoer Einkaufsmanager mitteilte. Im Oktober stand der Index bei 58,4 Punkten. Volkswirte hatten einen leichten Rückgang auf 58,0 Punkte erwartet.

USA, Mexiko und Kanada unterzeichnen neues Handelsabkommen

Die Handelsminister der USA, Mexikos und Kanadas haben einen Schritt zur Entspannung der wirtschaftlichen Spannungen in der Region unternommen und einen neuen Handelspakt unterzeichnet, der ihre vierzigjährige Freihandelszone überarbeitet und aktualisiert. Die Veranstaltung zur Feier der Neufassung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommens (Nafta) fand in Buenos Aires am Rande des G20-Gipfeltreffens statt.

BDI senkt wegen Problemen der Autoindustrie Wachstumsprognose deutlich

Die Probleme der Autoindustrie bei der Zulassung neuer Typen sind wohl ein deutlicherer Wachstumshemmer als bislang gedacht: Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) schraubte seine Erwartung von rund 2 auf etwa 1,5 Prozent in diesem Jahr herunter, wie BDI-Präsident Dieter Kempf der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte. Zwar habe die deutsche Industrie in der ersten Jahreshälfte kräftig expandieren können, doch werde sie durch Sondereffekte wie das neue komplexe Kfz-Zulassungsverfahren WLTP belastet.

Bundestag beschließt Sonderausschreibung für Wind- und Solaranlagen

Um die Erderwärmung zu bekämpfen, hat der Bundestag Sonderausschreibungen für Windräder und Solarfelder beschlossen. Damit kann die Bundesnetzagentur zwischen 2019 und 2021 insgesamt 8 Gigawatt an Kapazität zusätzlich für erneuerbare Energien ausschreiben. Jeweils die Hälfte der Leistung ist für Windkraft und Sonnenstrom vorgesehen.

Bundestag beschließt Betriebsratsgarantie bei Ryanair

Die Beschäftigten in Deutschland der irischen Billigairline Ryanair sollen sich besser gegen rigide Methoden ihres Managements wehren können. Der Bundestag beschloss eine Gesetzesänderung, wonach es künftig Flugbegleitern und Piloten möglich ist, auch ohne Tarifvertrag einen Betriebsrat zu gründen.

Startup-Verband will Cebit-Nachfolger auf Beine stellen

Nach dem viel diskutierten Aus der Computermesse Cebit will der deutsche Startup-Verband das Erbe antreten. Der Verband der Unternehmensgründer will im Juni nächsten Jahres einen Digitaltag organisieren, um die Technikbegeisterung in Deutschland neu zu beleben.

Abschiebestopp nach Syrien bis Ende Juni verlängert

Bis Ende Juni werden weiterhin keine Syrer aus Deutschland abgeschoben. Die Innenminister von Bund und Ländern einigten sich zum Abschluss ihrer Herbstkonferenz darauf, den Abschiebestopp um ein halbes Jahr zu verlängern. Sollte sich die Lage in dem Bürgerkriegsland bis zum Frühjahr nicht ändern, soll sich der Abschiebestopp automatisch bis Ende 2019 verlängern.

Ministerium: Hardware-Nachrüstung für Kommunalfahrzeuge kann starten

Das Bundesverkehrsministerium hat seine Förderrichtlinie für die Hardware-Nachrüstungen so genannter schwerer Kommunalfahrzeuge veröffentlicht, mit denen die besonders von Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städte unterstützt werden sollen. Das gab das Ministerium in Berlin bekannt. Ab dem 1. Januar 2019 stehen dafür bis Ende 2020 rund 100 Millionen Euro zur Verfügung.

Tusk hält Verlängerung der EU-Sanktionen gegen Russland für sicher

Vor dem Hintergrund der jüngsten Eskalationen im Ukraine-Konflikt hat EU-Ratspräsident Donald Tusk eine Verlängerung der europäischen Sanktionen gegen Russland in Aussicht gestellt. Er sei "sicher", dass die Strafmaßnahmen im Dezember erneuert würden, sagte Tusk kurz vor Beginn des G20-Gipfels in Buenos Aires. "Europa ist geeint in seiner Unterstützung für die Souveränität der Ukraine."

Ukraine verhängt drastische Einreisesperren für Russen

Als Reaktion auf die jüngste Eskalation im Konflikt mit Moskau hat die Ukraine von Freitag an die Einreise von Russen drastisch eingeschränkt. Betroffen seien Männer im Alter zwischen 16 und 60 Jahren, teilte der Chef der Grenzbehörden nach einem live im Fernsehen übertragenen Treffen mit Staatspräsident Petro Poroschenko mit. Russland verurteilte den Schritt, will aber zunächst offenbar keine Vergeltungsmaßnahmen ergreifen.

Madrid schränkt Autoverkehr in der Innenstadt drastisch ein

Im Kampf gegen die Luftverschmutzung schränkt Madrid den Autoverkehr in der Innenstadt drastisch ein. Wie das Bürgermeisteramt mitteilte, sollen die Abgase dank der Maßnahmen um zwei Fünftel verringert werden. Der Lärm soll reduziert und der öffentliche Raum verbessert werden. Geplant ist, mehr Fußgängerzonen zu schaffen und zur Benutzung von Fahrrädern und öffentlichen Verkehrsmitteln zu ermutigen.

Indiens Wachstum verlangsamt sich auf 7,1 Prozent

Das Wachstum der indischen Wirtschaft hat sich im dritten Quartal 2018 verlangsamt. Indien behielt jedoch seinen Platz als die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft eines Schwellenlandes, da China mit einer Konjunkturabschwächung zu kämpfen hat. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) des Subkontinents wuchs um 7,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Statistikbehörde berichtete.

Iran will Europa "mehr Zeit" geben für Schritte zum Schutz des Handels

Der Iran will der Europäischen Union "mehr Zeit" geben, um ihre Pläne zur Schaffung eines Mechanismus zur Abwicklung der Zahlungen mit dem Iran umzusetzen. Europa setze seine Bemühungen "trotz des wachsenden US-Drucks" fort, doch könne sein Land "nicht ewig" auf die Umsetzung der EU-Maßnahmen zum Schutz des Handels vor den US-Sanktionen warten, sagte Vize-Außenminister Abbas Araktschi der Nachrichtenagentur Irna.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2018 13:00 ET (18:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.