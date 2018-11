The following instruments on XETRA do have their last trading day on 30.11.2018

ISIN Name



CA05152U1084 AURA SILVER RES INC.

US03761U1060 APOLLO INVESTMENT CORP.

US05455D1000 AVTOVAZ SP.GDR S/5 RL 5

US5179421087 LASALLE HOTEL PROP.DL-,01