Der Council of Arab Economic Unity kündigt "Eine gemeinsame Vision für die arabische digitale Wirtschaft" an

"Eine gemeinsame Vision für die arabische digitale Wirtschaft" ist der mutige Plan des Council of Arab Economic Unity (CAEU) bei der Liga der Arabischen Staaten, um die politische und soziale Stabilität in der arabischen Welt durch digitale Wirtschaft zu stärken.

Dr. Ali Mohammed Al Khouri, Berater des Council of Arab Economic Unity, sagte, dass die Initiative die Unterstützung Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberster Befehlshaber der Streitkräfte der VAE, erhalten habe. Der Plan zielt auf digitale Integration, wissensbasierte Rechts- und Technologieinfrastruktur sowie öffentliche und private Rahmenwerke ab, die Sicherheit, Wohlstand und Gedeihen der arabischen Gesellschaften fördern.

Der Einsatz der VAE für die gemeinsame arabische Vision fördert gemeinsames arabisches Handeln. Al-Khouri betonte die Bedeutung der Technologie als Instrument zur Erreichung der nachhaltigen Entwicklungsziele und Wirtschaftswachstumsraten durch Schaffung von Investitionsmöglichkeiten, Beschäftigung und Erschließung neuer Märkte.

Die VAE sind bekannt für ihre wissensbasierte Herangehensweise und Jugendförderung. Die VAE haben eine Reihe von Initiativen zur Kompetenzentwicklung gefördert, wie das Projekt für eine Million arabische Programmierer und die E-Learning-Plattform, die über 50 Millionen arabischen Studenten auf der ganzen Welt Bildungszugang bietet, neben anderen Projekten zur Unterstützung der nachhaltigen Entwicklung arabischer Gesellschaften.

Der Council of Arab Economic Unity (CAEU) ist Ausführungsorgan für den Plan. Eine CAEU-Delegation traf Mourad Wahba, den stellvertretenden Generalsekretär, stellvertretenden Verwaltungsassistenten und Regionaldirektor für die arabischen Staaten beim UNDP, sowie hochrangige Beamte der Abteilung für öffentliche Institutionen und digitale Regierung der Vereinten Nationen. Al-Khouri bemerkte, dass die Investitionen des UNDP im arabischen Raum eine Milliarde US-Dollar betragen.

"Diese Initiative wird eine Grundlage für soziale und wirtschaftliche Sicherheit in den arabischen Gesellschaften bilden. Deshalb ist es wichtig, mit internationalen Organisationen zusammenzuarbeiten und arabische und internationale Intellektuelle sowie Fachleute für die Entwicklung der Strategie zusammenzubringen. Eine solche Beteiligung wird weltweite Einflüsse und Vorstellung gewährleisten", erklärte Al-Khouri.

"Dies ist ein neues Modell für die Volkswirtschaften arabischer Entwicklungsländer, um globalen Herausforderungen zu begegnen. Die VAE setzen ihr Fachwissen ein, um nachhaltige Entwicklung in den arabischen Staaten voranzutreiben", schloss Al-Khouri.

Die Strategie wird auf einer internationalen Konferenz vorgestellt, die am 16. und 17. Dezember 2018 in Abu Dhabi stattfindet. Die Ergebnisse werden den arabischen Staats- und Regierungschefs auf dem im März 2019 in Tunesien geplanten arabischen Gipfel präsentiert.

Die Weltbank wies auf die Bedeutung der Strategie hin, um den Weg für integrative wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten in der arabischen Welt zu ebnen. UN, UNDP und Weltbank unterstützen die Initiative und den CAEU bei ihrer Arbeit für eine umfassende Entwicklung und Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den arabischen Staaten.

