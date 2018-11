Rochester Regional Health (RRH), ein integriertes System für medizinische Versorgung mit einem Umsatz von 2,2 Mrd. USD und über 17.000 Mitarbeitern, gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, ACM Global Laboratories, Brian Wright mit der Leitung von ACM Global beauftragt hat.

"Brian Wright war die erste Wahl für die aktuelle und zukünftige Leitung von ACM Global", erklärte Eric Bieber, MD, President und CEO der ACM-Muttergesellschaft Rochester Regional Health. "Als innovative und transformative Führungspersönlichkeit bringt Brian das Know-how und die Leidenschaft für Höchstleistungen mit, die den Erfolg des schnell wachsenden Portfolios von ACM Global gewährleisten."

Wright ist eine leistungsorientierte, erfahrene Führungskraft mit über 15 Jahren Erfahrung als Manager in den Bereichen Life Science, Biotechnik, Medizin- und Pharmatechnik sowie Gerätefertigung für globale Unternehmen wie beispielsweise Stryker Corporation, TE Connectivity und SP Industries. Er verfügt über eine umfassende Ausbildung und umfangreiches Know-how in puncto Lean Six Sigma-Methoden, Prozessverbesserungsmanagement und ganzheitliches Supply-Chain-Management, ergänzt durch Erfahrungen im Change Management sowie hohe Führungs- und Kommunikationskompetenz. Als hochdekorierter Veteran im Rang eines Captain der U.S. Army wurde Wright für seinen ehrenvollen Dienst mit dem Combat Action Badge ausgezeichnet.

"Durch die Partnerschaft mit führenden Wissenschaftlern und Forschern in aller Welt gelingt es ACM Global, mittels intelligenterer Prüfverfahren neue Medikamente auf den Markt zu bringen, die Krankheiten bekämpfen, Heilungschancen verbessern und Millionen Menschen Hoffnung geben", erklärte Wright. "Ich freue mich, in diesen spannenden Zeiten ein Mitglied des Teams von ACM Global zu sein."

Das in den USA ansässige Unternehmen ACM Global ist weltweit eines der größten unabhängigen Labors der Branche. Es führt jährlich mehr als 30 Millionen Tests durch und beschäftigt Wissenschaftler sowie Assistenzpersonal in Nord- und Südamerika, Europa, Singapur, China und Indien.

ACM Global hat in seiner mehr als 40jährigen Geschichte ein signifikantes organisches Wachstum erfahren, das durch Übernahmen von inländischen und internationalen Labors mit Schwerpunkt auf bioanalytischen, toxikologischen und Zentrallabortests ergänzt wurde. Ende 2017 fügte ACM seinem Portfolio die in Philadelphia ansässigen Unternehmen DrugScan, Inc. und DSI Medical Services, Inc. hinzu. 2018 übernahm ACM Global die in Welwyn, England ansässigen ABS Laboratories und erweiterte somit sein Portfolio an Lösungen zur Entwicklung und Validierung komplexer Assaymethoden für die Quantifizierung von Medikamenten, Metaboliten und Biomarkern in biologischen Proben für präklinische und klinische Studien, einschließlich der Zulassungsstudien.

Über Rochester Regional Health

Rochester Regional Health ist ein integriertes Gesundheitssystem für die Betreuung der Bevölkerung im Westen von New York, im Einzugsbereich der Finger Lakes und darüber hinaus. Das System umfasst fünf Krankenhäuser, Primär- und Facharztpraxen, Rehabilitationszentren, Ambulanzzentren und Erstversorgungseinrichtungen, innovative Dienste, Einrichtungen und Wohnanlagen für Senioren, ein breites Angebot an Gesundheitsberatungsdiensten sowie Rochester Regional Health Laboratories und ACM Global Laboratories, ein global führendes Unternehmen für Patientenstudien und klinische Studien. Rochester Regional Health ist der zweitgrößte Arbeitgeber der Region. Weitere Informationen finden Sie unter RochesterRegional.org.

Über ACM Global Laboratories

ACM Global Laboratories, eine Tochtergesellschaft von Rochester Regional Health, zählt zu den weltweit größten Zentrallabors im Gesundheitswesen. ACM ist von dem College of American Pathologists (CAP) und der Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) zertifiziert. Das Unternehmen erbringt hochwertige Dienste im Bereich der Labortests und Labordiagnostik zur Unterstützung der klinischen Studienforschung und individuellen Patientenversorgung. ACM bietet Kunden in mehr als 65 Ländern eine beeindruckende Kombination aus operativen Bestleistungen, wissenschaftlichem Know-how und unübertroffenem globalen Service. ACM führt jedes Jahr über 30 Millionen Labortests für alle medizinischen Fachbereiche durch, darunter Pathologie, Mikrobiologie, Molekulardiagnose und Toxikologie. Weitere Informationen erhalten Sie unter ACMGlobalLab.com oder telefonisch unter +1-866-405-0400.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

