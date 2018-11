Dank der Fusion mit Praxair dürfte der deutsche Gashersteller und Anlagenbauer Linde nach seinem Sprung in den EuroStoxx 50 in Kürze nun auch in den Stoxx Europe 50 aufgenommen werden. Dafür dürfte die britische Bank Barclays den währungsgemischten Index verlassen müssen, erwartet Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan. Im Leitindex der Eurozone, dem Eurostoxx 50, rechnen Experten indes nicht mit Änderungen.

Die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. wird am Montag, 3. Dezember, die Indizes außerordentlich überprüfen. Etwaige Änderungen werden nach dem Handelsschluss am Freitag, 21. Dezember, umgesetzt. Regulär werden EuroStoxx und Stoxx nur einmal jährlich im September überprüft.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes exakt nachbilden (ETFs). Dort muss umgeschichtet und umgewichtet werden, was in der Regel Einfluss auf die Aktienkurse hat./ck/she

ISIN EU0009658145 EU0009658160 GB0031348658 IE00BZ12WP82

