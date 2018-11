PSB, ein globales forschungsorientiertes Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass Char Popp dem Unternehmen als Senior Vice President und Global Head of Qualitative Research beigetreten ist, um das Wachstum und die Entwicklung des Unternehmensbereichs Qualitative Research zu überwachen. Sie arbeitet von Seattle aus und trägt die globale Verantwortung.

Char Popp ist eine Veteranin in der Entwicklung einer strategischen Forschungs- und Marketingstrategie, wobei sie über einen Zeitraum von nahezu 20 Jahren sowohl intern als auch als Berater für die Technologiebranche tätig war. Ihre Kompetenz liegt im Bereich qualitativer Forschung, wo sie für die Entwicklung der Kunden-, Produkt- und Marktstrategie für ein breites Spektrum von Kunden und Branchen mithilfe neuer Methoden und Forschungsansätze verantwortlich zeichnete. Hierzu zählten die erleichterte gemeinsame Erstellung und Produktdesign-Sessions stets mit dem Fokus auf den Endresultaten und ihren geschäftlichen Auswirkungen. Die Einstellung von Char Popp steht in Einklang mit unserer Vision, die Tiefe der Kompetenz von PSB im Bereich der Datenanalyse mit der wirkungsvollen qualitativen Forschung zu vermählen.

"Ich bin hocherfreut, unsere qualitativen Kompetenzen zugunsten unserer Kunden und auf neue und unterschiedliche Weise mit Char Popp an meiner Seite freizusetzen", so Mike Pettingill, Chief Operating Officer von PSB, dem Char Popp direkt unterstellt sein wird. "Sie verfügt über eine außergewöhnliche Erfahrung im Umgang mit Kunden und geht somit über das übliche Maß hinaus, um Probleme an der Wurzel zu packen."

Vor ihrem Eintritt in das Unternehmen PSB war Char Popp mehr als sieben Jahre bei Schireson Associates als Partner tätig und leitete dort den Bereich Qualitative Research Business. Vor ihrer Arbeit für Schireson war sie über einen Zeitraum von fünf Jahren im Bereich der Produktplanung bei Microsoft tätig, wo sie für die Produktplanungsaktivitäten für eine Reihe von Office-Komponenten, einschließlich der abschließenden Kundenvalidierung für Office Online verantwortlich zeichnete. Zuvor war sie bereits für Hitachi Consulting and HP in der Entwicklung von Programm- und Produktmanagementkompetenzen tätig.

"PSB besitzt langjährige Erfahrung in der Vermittlung strategischer, datenbasierter Einsichten für Kunden aus einer Vielzahl von Branchen", so Char Popp. "Ich bin äußerst erfreut, meine Kundennähe und eingehenden Kenntnisse sowie mein Verständnis für Verantwortung den Kunden von PSB gegenüber und für die weitere Entwicklung unserer Kompetenzen zur Bereitstellung innovativer qualitativer Forschung im gesamten Unternehmen einbringen zu können."

Char Popp hat ihren Abschluss als Bachelor of Arts in Theatre Business am Baldwin-Wallace College und ihren MBA in Marketing, Strategie, Management und Technologie an der University of Washington Foster School of Business erzielt.

Über PSB

PSB ist ein Full-Service-Beratungsunternehmen für benutzerspezifische Recherchen und Analysen, das datenbasierte Informationen mit menschlicher Erfahrung verbindet, um die erfolgskritischsten Herausforderungen von Kunden zu meistern. Aufgrund seiner Erfahrung im Bereich der politischen Umfragen bringt PSB die Wendigkeit der Wahlkampfstrategie bei Recherchen und Beratungsaufgaben in einer Vielzahl von Branchen wie Technologie, Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen und Entertainment zum Einsatz. PSB ist ein Mitglied der BCW Unternehmensgruppe, die zu WPP (NYSE: WPP) gehört, dem Weltmarktführer in Kommunikationsdiensten. Weitere Informationen finden Sie unter www.psbresearch.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181130005540/de/

Contacts:

Catherine Sullivan

Tel.: 212.798.9501

Catherine.Sullivan@bcw-global.com