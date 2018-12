Verbesserte Funktionen zugunsten eines besseren Kundenerlebnisses ermöglichen ein intelligentes, zuverlässiges Routing von Ereignissen über globale Hybrid-Cloud- und IoT-Umgebungen hinweg



Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - Solace kündigte heute die Einführung verbesserter Optionen zur Datenverteilung an, mit denen ein Netzwerk, das aus Event Brokern, basierend auf PubSub+, besteht, als Event Mesh fungieren kann. Das Unternehmen verbessert mit neuen Produktentwicklungen seine einzigartige Fähigkeit, Event-Streams in Echtzeit zwischen global verteilten Anwendungen und Geräten zu unterstützen, darunter das dynamische Meldungsrouting (DMR), Meldungswiedergabe und anspruchsvolle Integrationen mit Apache Kafka, Amazon Web Services und Pivotal Cloud Foundry.



"Ein Event Mesh ist eine architektonische Schicht, die mittels API, Nachrichtenmustern oder Kommunikationsprotokollen Ereignisse zuverlässig zwischen Anwendungen und Geräten transportiert, unabhängig davon, wo diese im Einsatz sind", sagte Denis King, COO bei Solace. "Ein Event Mesh verbessert Situationsbewusstsein und Unternehmensflexibilität während der Bereitstellung - vor Ort, in der Cloud und über Internet-of Things-Umgebungen - von immer komplexer werdenden Anwendungen und Geräten."



Dazu bemerkte Gartner: "Die strategische Rolle von ereignisgesteuertem Computing im digitalen Geschäft mit einem Streben nach kontinuierlichem Bewusstsein, Intelligenz und Agilität schafft eine Nachfrage nach einer spezifischen Event-Broker-Technologie, die speziell für ereignisgesteuerte Anwendungsfälle konzipiert ist.1"



Ein Event Mesh ist selbstlernend und in der Lage, Ereignisse zwischen Hersteller- und Verbraucheranwendungen - ungeachtet davon, wo sie laufen - dynamisch über den effizientesten Pfad zu routen. Dieses Routing kann die garantierte Datenlieferung zwischen Unternehmensanwendungen als Teil von bestimmten Geschäftsprozessen, die Aggregation von Sensorwerten aus Millionen von IoT-Geräten oder das gleichzeitige Fanout von Alarmen an Hunderttausende Mobilgeräte umfassen.



Die Partnerschaft zwischen Solace und Dell Boomi bietet eine ereignisgesteuerte Cloud-Integrationsplattform ("integration platform as a service"; iPaaS) für Hybrid-und Multi-Cloud-Umgebungen und hat dazu beigetragen, dass Unternehmen die Leistungsfähigkeit und das Potenzial von ereignisbasierten Architekturen besser verstehen. "Dank Solace bekommen wir positive Rückmeldungen von Unternehmen, die planen, Anwendungen zu integrieren, die durch Ereignissteuerung und Nachrichtenversand in Echtzeit unterstützt werden. Mit der Unterstützung von Event Mesh können wir nun unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, ihre digitale Transformation zu verbessern und somit wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte Michael J. Morton, Chief Technology Officer von Boomi.



Die neuesten Verbesserungen der Event-Broker-Technologie PubSub+ von Solace umfassen unter anderem:



- DMR ist ein neuer selbstlernender Mechanismus, der automatisch Abonnements und Ereignisse zwischen PubSub+ Event Brokern verteilt. DMR verbindet zur Unterstützung eines Event Mesh PubSub+ Event Broker nahtlos innerhalb oder zwischen Umgebungen.



- Nachrichten-Replay - Diese Funktion ermöglicht es, jede an Event Mesh gekoppelte Anwendung zum Empfangen von Nachrichten, die bereits vor Tagen, Wochen oder Monaten gesendet oder empfangen wurden, aus einer für die Wiedergabe konfigurierten Warteschleife abzurufen. Die Nachrichten-Wiedergabe kann beispielsweise nach Datenbankabstürzen oder zum Testen von neuen Anwendungen in Bezug auf Funktionalität und Abonnements mithilfe von Echtdaten eingesetzt werden.



- Neue Kafka-Konnektoren machen es einfach, Ereignisse zwischen Kafka-Clustern und einem Solace-fähigen Event Mesh auszutauschen. Mit Source- und Sink-Konnektoren kann Solace PubSub+ die Aggregationsfunktion der Kafka-Protokolle durch Streaming-Events über Hybrid-Cloud-Umgebungen und IoT-Umgebungen ergänzen.



- Neue Vorlagen für AWS CloudFormation vereinfachen das Streamen von Events zu und von den Web-Diensten von Amazon, darunter SQS, SNS, Kinesis, Lambda und S3. Die Open-Source-Vorlagen ermöglichen es Entwicklern, das Streaming zwischen AWS und anderen Technologien ohne Codierung oder Wartung einzurichten.



- Neuer PCF Spring Cloud Stream Binder ermöglicht es Entwicklern, unkompliziert Stream-Frameworks mit PubSub+ zu verbinden und so anspruchsvolle ereignisgesteuerte Mikroservices zu kreieren, ohne sich mit jener zugrunde liegenden Messaging-Technologie befassen zu müssen, die die ereignisgesteuerte Verteilung der Daten verwaltet.



- Neu: PCF tile (2.2) unterstützt wichtige Solace-Funktionen, einschließlich DMR und Notfallwiederherstellung ("Disaster Recovery"), sodass innerhalb der Pivotal Cloud Foundry arbeitende Entwickler Zugang zu äußerst robusten und skalierbaren Event Brokern haben und ihre Anwendungen auf ein Event Mesh über diverse Umgebungen hinweg ausgedehnt werden können.



- Verbesserte Überwachung und Verwaltung wird Unternehmen dabei helfen, die Verfügbarkeit, Leistung und Sicherheit ihres Event Mesh durch ein konsolidiertes, Cloud-basiertes Administrationskonzept unkompliziert zu optimieren.



Ein Solace-fähiges Event Mesh ist bei Organisationen wie RBC Capital Markets aktiv im Einsatz, und es wurde letzten Monat anlässlich des Gartner Symposiums demonstriert (https://solace.com/blog/rbc-event-mesh), welche kritische Rolle PubSub+ in der erfolgreichen digitalen Transformation dieses Unternehmens einnimmt.



"Eine unternehmensinterne Ereignisübertragung kann nicht in einem Vakuum erfolgen", sagte Holger Mueller, VP und Chefanalyst bei Constellation Research. "Ein 'Event Mesh' kann zur Vereinheitlichung beitragen, da damit Anwendungen der nächsten Generation Daten in Echtzeit dynamisch austauschen können, unabhängig davon, wie diese Anwendungen eingesetzt wurden."



Was andere Analysten sagen:



"Unsere IoT-Benchmark-Forschung zeigt, dass Organisationen im Zuge der Ereignisverarbeitung vielen Herausforderungen gegenüberstehen; zum Beispiel führen etwa mehr als die Hälfte (53%) innerhalb von zwei Jahren neue Protokolle ein und fast ein Drittel (31%) der Organisationen haben Schwierigkeiten bei der Verwaltung von externen Datenquellen", sagte David Menninger, SVP und Research Director bei Ventana Research. "Die Implementierung eines Event Mesh mit einem Produkt wie Solace PubSub+ mit dynamischem Nachrichten-Routing und der Unterstützung einer Vielzahl von APIs und Protokollen kann dabei helfen, diese Integrationsprobleme zu lösen."



"Solace konzipiert eine Multi-Protokoll-, multifunktionale Multi-Cloud-Integrationsumgebung, die als 'Event Mesh' bezeichnet wird und potenziell ganz ohne andere Integrationsdienste und Gateways auskommen kann", sagte Carl Lehmann, Chefanalyst für Unternehmensarchitektur, Integration und Prozessmanagement bei 451 Research.



Weitere Informationen zu den Produktverbesserungen und der innovativen Event-Mesh-Technologie von Solace finden Sie auf solace.com/event-mesh (http://solace.com/event-mesh).



Informationen zu Solace



Solace ist der einzige Anbieter einer vereinheitlichten, fortschrittlichen Event-Broker-Technologie, die Veröffentlichung/Abonnement, Queue, Anfrage/Antwort und Streaming durch offene APIs und Protokolle über Hybrid-Cloud und IoT-Umgebungen ausführt. Mit den Technologien des Unternehmens für einen intelligenten Datenfluss werden Informationen schnell und zuverlässig zwischen Applikationen, Geräten und Menschen über Clouds geroutet. Etablierte Unternehmen wie SAP, Barclays und die Royal Bank of Canada sowie wachstumsstarke Unternehmen wie VoiceBase und Jio nutzen Solace, um ältere Applikationen zu modernisieren und erfolgreich Strategien in den Bereichen Analytik, Hybrid-Cloud und IoT zu verfolgen. Erfahren Sie mehr unter https://solace.com.



Pressekontakt für Solace:Lori Niquette, SHIFT Communications solace@shiftcomm.com 617-779-1800



1 Quelle: Gartner "Innovation Insight for Event Brokers", 31. Juli 2018, aktualisiert am 5. Oktober 2018, Yefim Natis, Keith Guttridge, Nick Heudecker, Paul Vincent



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/586634/Solace_logo.jpg



OTS: Solace newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131516 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131516.rss2