Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware, und führender Drittpartei-Support-Anbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gab heute bekannt, dass Tokyo Gas Co., Ltd., Japans führender Anbieter von Stadtgas, für den Support seiner SAP-BusinessObjects-Anwendung zu Rimini Street gewechselt ist. Durch den Support-Wechsel zu Rimini Street erhält Tokyo Gas nun nach eigener Aussage deutlich besseren Service, der auf einem umfassenderen und reaktionsschnelleren Modell basiert als der zuvor genutzte Dienst. Das Unternehmen kann auch seine aktuelle, stabile SAP-Anwendung maximieren und weiterhin vollständigen Support erhalten, ohne dass eine Aufrüstung erforderlich ist, und dies für mindestens 15 Jahre ab dem Zeitpunkt des Wechsels des Unternehmens zu Rimini Street. Darüber hinaus konnte Tokyo Gas Gesamtwartungskosten einsparen, wenn kundenspezifische System-Support-Anforderungen berücksichtigt werden.

Die Suche nach besserem Service, geringeren Kosten und gesteigerter Effizienz

Tokyo Gas verwendet seit 2005 SAP BusinessObjects, um durch Datenextraktion aus seinen eigenen Systemen Berichte zu erstellen. TOKYO GAS i NET CORP., der Konzern, der das IT-Management für Tokyo Gas handhabt, hat sich nach neuen IT-Initiativen umgeschaut, einschließlich einer kosteneffektiven Wartungslösung. Das Unternehmen stand einem kostspieligen Upgrade gegenüber und die Erneuerung der Benutzeroberflächen hätte eine zusätzliche Schulung nach Abschluss der Updates erfordert, was einen höheren Kosten- und Zeitaufwand für das interne IT-Team bedeutet hätte. Als die Frist für eine solche Aufrüstung näher rückte, untersuchte Tokyo Gas zur Verfügung stehende Support-Optionen für seine Unternehmenssoftware und wechselte letztlich zu Rimini Street, um Kosten zu optimieren sowie sein aktuelles System zu warten und dessen Lebensdauer zu maximieren.

Nach dem Wechsel zu Rimini Street erhielt das Team von TOKYO GAS i NET CORP. schnelle und präzise Antworten von Rimini Street auf seine Anfragen, wodurch Probleme schneller gelöst werden konnten. Tokyo Gas erlebte ebenfalls eine neue Effizienz, da das Unternehmen durchgehend sein aktuelles, robustes System nutzen konnte, das ein vertrautes Arbeitsumfeld darstellt.

"Als ein Upgrade zur neuen Version von SAP BusinessObjects anstand, hatten wir viele Bedenken bezüglich eines zu hohen Zeit- und Ressourcenaufwands, der mit dem Erlernen des richtigen Umgangs mit einer neuen Benutzeroberfläche verbunden ist", so ein Sprecher des Unternehmens, der die Labour Group in der Personalabteilung von Tokyo Gas leitet. "Seit unserem Wechsel zu Rimini Street können wir durchgehend einen effizienten Betrieb sicherstellen. Außerdem können wir unsere aktuelle Unternehmenssoftware anwenden, ohne ihre Funktionalität anpassen zu müssen, wenn wir nächstes Jahr Windows 10 einführen. Das wiederum wird sich deutlich auf unsere Produktivität auswirken."

Optimiertes Support-Modell

Tokyo Gas wurde, wie allen Kunden von Rimini Street, ein Primary Support Engineer (PSE) auf Senior-Level zugeteilt, der mindestens 15 Jahre Erfahrung mitbringt. Tokyo Gas erhält auch die branchenweit führende Service-Level-Vereinbarung (Service Level Agreement, SLA) von Rimini Street, die für kritische Fälle der Prioritätsstufe 1 eine Reaktionszeit von 15 Minuten garantiert, sowie an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr Zugriff auf lokale Ingenieure, um alle Supportfragen anzusprechen.

"Rimini Street bietet hochwertigen Support, einschließlich eines dedizierten Support-Technikers. Das hat uns vom ersten Tag des Onboarding bis heute einen zügigen Betrieb mit einem reibungslosen Übergang ermöglicht", so ein weiterer Sprecher des Unternehmens, der für die Verwaltung des SAP-Systems in der Corporate Support Group der Abteilung für Unternehmenslösungen von TOKYO GAS i NET CORP zuständig ist. "Wir haben uns mit einigen Problemen, denen wir in der Vergangenheit begegnet sind, an unser Support-Team bei Rimini Street gewandt, und erhielten eine schnelle, präzise Antwort. Ebenfalls wurden uns Informationen zu bestimmten Problemen übermittelt, die uns zuvor nicht mitgeteilt wurden. Eine solche Transparenz hat sich als unglaublich hilfreich erwiesen. Angesichts Japans kürzlicher Energieliberalisierung der Gasmärkte sowie Fortschritten in der Energieeinsparung, was zu erhöhtem Wettbewerb führte, ist außerdem ein Übergang zu digitaler Innovation unerlässlich. Das Team von Rimini Street dabei an unserer Seite zu wissen, ist einer unserer größten Vorteile. Der langfristige Zugang zum Fachwissen des Unternehmens ist im Zuge unserer weiteren Entwicklung kritisch für unseren Erfolg."

"Der Energiemarkt ist weiterhin von Wandel und Fortschritt gezeichnet. Daher ist es entscheidend, an der Spitze neuer, innovativer IT-Lösungen zu bleiben, um einen Wettbewerbsvorteil zu sichern", so Yorio Wakisaka, General Manager Japan, Rimini Street. "Tokyo Gas hat erfolgreich die ersten Schritte hin zu innovativem IT-Management unternommen und kann mit der weiteren Zukunftsplanung fortfahren. Durch den Wechsel zu Rimini Street konnte Tokyo Gas beträchtliche finanzielle Mittel erschließen, den Wert seines aktuellen SAP-Systems aufrechterhalten und seinen Fokus auf interne Ressourcen richten, um die Effizienz zu steigern."

