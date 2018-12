Das Jahr 2018 nähert sich inzwischen mit großen Schritten dem Ende entgegen. Lediglich die Weihnachtszeit trennt uns quasi noch vom neuen Börsenjahr 2019. Höchste Zeit also, sich auch aus Sicht des eigenen Portfolios so manche Gedanken für das kommende Jahr zu machen. Auch Einkommensinvestoren sollten sich möglichst frühzeitig für die neue Dividendensaison wappnen. Da trifft es sich beinahe zu gut, dass eine interessante Dividendenperle nun verkündet hat, in den kommenden Jahren die Ausschüttungen erheblich anheben zu wollen. Schauen wir mal, was hier konkret geplant ist. Swiss Life mit ambitionierten Kapitalrückführungsplänen Genau genommen hat der Schweizer Lebensversicherer Swiss Life (WKN: 778237) nun verkündet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...