THE DOME kehrt furios zurück



- Mit Rea Garvey, Anne-Marie, Lukas Graham, Alex Aiono, Die Lochis, Lena, Alvaro Soler, Little Mix, Revolverheld uvm. - Ausstrahlung: 1. Dezember 2018, um 18:10 Uhr bei RTL II



Das Kult-Event THE DOME kehrt mit einem hochkarätigem Line-Up zurück auf die Bühne und die Bildschirme. Nationale und internationale Künstler wie Little Mix, Die Lochis, Rea Garvey, Anne-Marie, Revolverheld, Lukas Graham, Lena, Alex Aiono, Manuellsen, Alle Farben uvm. begeistern das Publikum mit spektakulären Tanzeinlagen und feurigen Perfomances. Entertainer Giovanni Zarrella führt mit den Influencer-Stars Lisa & Lena durch das Event, aus dem Backstage-Bereich berichten Julia Krüger und Meike Gehring.



So viel THE DOME gab's noch nie! Nach sechs Jahren Pause kehrt das Musik-Event zurück auf die große Bühne und die Bildschirme. Rund 9.000 begeisterte Fans feiern in der König-Pilsner-Arena in Oberhausen spektakuläre Live-Auftritte von mehr als 25 nationalen und internationalen Superstars wie Alvaro Soler, Anne-Marie, Namika, Alex Aiono, Revolverheld, Bars & Melody, Pietro Lombardi, Die Lochis, Manuellsen, Alle Farben, Rea Garvey, NSKN uvm.



Neben den Musikperformances kommen die Fans auf dem roten Teppich hautnah in Kontakt mit den Musikern, Influencern wie Enyadres, Chany Dakota, Aaron Troschke, Leon Machère uvm. sowie weiteren prominenten Gästen wie unter anderem den Stars aus "Berlin - Tag & Nacht", "Love Island", Gina Lisa Lohfink, Mola Adebisi, David Friedrich, Sebastian Pannek und Fußball-Nationalspieler Kai Havertz.



Das THE DOME-Publikum kommt in den Genuss ganz besonderer Momente: Lena präsentiert exklusiv ihre neue Single "Thank You" und Mike Singer verzaubert die Zuschauer mit seinem aktuellen Hit "TAUB". Eines der Highlights ist die britische Girlband Little Mix, die bei ihrem ersten Auftritt im deutschen Fernsehen mit der Performance ihrer Hits "Woman Like Me" und "Shout Out to My Ex" die Arena zum Brodeln bringen.



Am Samstag, 1. Dezember zeigt RTL II die Highlights der mehrstündigen Live-Show ab 18:10 Uhr im TV. Neben den spektakulären Musikauftritten dürfen sich die Zuschauer auf Interviews und Backstage-Stories mit den Musikern und Influencern freuen.



Ausstrahlung: "THE DOME" am Samstag, 1. Dezember 2018, um 18:10 Uhr, die Wiederholung am Samstag, 8. Dezember 2018, um 10:10 Uhr bei RTL II



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Eva Römhild 089 - 64185 6510 eva.roemhild@rtl2.de