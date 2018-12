München (ots) - - Starkes Wiedersehen mit "X-Factor", "Die Reimanns" und "Die Geissens" - Attraktives Spielfilm-Angebot macht mehrfach Quote - Top-Abrufzahlen bei TVNOW und YouTube - Sender-Monatsschnitt von 5,5 Prozent erneut über dem Vorjahreswert



Ob Doku-Soap, Daily Soap, Dokumentation oder Spielfilm: Eine abwechslungsreiche Mischung aus Hollywood, Neustarts und neuen Folgen bewährter Formate führt zu einer positiven Bilanz des Novembers bei RTL II. Der Senderschnitt von 5,5 Prozent Marktanteil lag mit einem Plus von 0,2 Prozentpunkten wiederum über dem Vorjahresmonat.



Die Highlights im Einzelnen:



Gute Starts für die neue Daily Soap aus Sachsen und eine berührende Dokumentarreihe über unheilbar kranke Menschen:



- "Leben.Lieben.Leipzig": bis zu 6,5 % MA und bis zu 14,7 % (14-29) - "Hier & Jetzt" (Folge 1): 8,5 % MA und 14,7 % (14-29)



Neue Folgen und sofort wieder gefragt:



- Der TV-Klassiker "X-Factor: Das Unfassbare" schaffte am Sonntagnachmittag, 4.11., bis zu 12,3 % MA bzw. 22,2 % (14-29) - "X-Factor - Das Unfassbare kehrt zurück" erzielte anschließend bis zu 8,8 % MA bzw. 18,1 % (14-29) - Die erste der neuen Folgen von "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": 6,7 % MA und 7,6 % MA (14-29) - "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie": bis zu 6,4 % MA und bis zu 10,6 % (14-29)



Dauerbrenner sind die weiteren Soaps und die Sozialdokumentationen:



- "Köln 50667": bis zu 11,5 % MA und bis zu 20,4 % MA (14-29) - "Berlin - Tag und Nacht": bis zu 10,0 % MA bzw. 17,9 % (14-29) - "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken": 10,7 % MA und 13,2 % MA bei den jungen Zuschauer(inne)n (14-29)



TVNOW und YouTube* zeigten sich ebenfalls stark:



- "Leben.Lieben.Leipzig" schaffte es mit knapp 702.000 Videoviews unter die Top-5-Formate auf TVNOW/RTL2. - Im Vergleich zum November 2017 ist die Zahl der Videoviews von RTL II-Content bei TVNOW um 29 Prozent gestiegen. - Der am 12.11. gestartete YouTube-Kanal von "Leben.Lieben.Leipzig" zählte innerhalb von zwei Wochen bereits knapp 1,7 Mio. Aufrufe. - "Hilf Mir! Jung, pleite, verzweifelt" ist mit 21 Mio. Aufrufen der beste RTL II-YouTube-Kanal, das Topvideo erzielte fast zwei Mio. Aufrufe.



Viele Spielfilm-Erfolge runden die gute Monatsbilanz ab:



- "Wanted": 9,9 % MA und 12,4 % bei den 14-29-Jährigen - "Men in Black II": 8,9 % MA und 12,0 % MA (14-29) - "Die Mumie": 9,5 % MA - "Der Unglaubliche Hulk": 7,9 % MA - "Green Lantern": 7,8 % MA



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK/VideoScope 1.1, Marktstandard TV, 01.11.-30.11.2018, vorläufig gewichtet 27.11.- 30.11.2018. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen. *Quelle: TVNOW RTLi (Stand 29.11) / YouTube Analytics, 01.11-27.11.2018



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: Lothar Derichs Unternehmenskommunikation lothar.derichs@rtl2.de TEL +49 (0)89 64185-6904 www.rtl2.de info.rtl2.de blog.rtl2.de twitter.com/rtl2corporate