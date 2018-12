Flottenspezialist ALD Automotive startet in Kooperation mit dem norwegischen Bahnbetreiber NSB und dem dänischen Mobilitätsanbieter GreenMobility ein E-Carsharing in Oslo. Ab Dezember sollen dort 250 via App buchbare Renault Zoe bereitgestellt werden. Der neue Service soll das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln erleichtern, indem er Pendlern eine zusätzliche Alternative für die Weiterfahrt bietet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...