Das Ladestationen-Netz für Elektroauto-Fahrer in Großbritannien wird in den kommenden Jahren dank zweier neuer Initiativen kräftig ausgebaut: Volkswagen wird mehr als 2.400 Ladestationen an Tesco-Filialen und Engenie 400 Schnelllader an Pubs der Marke Marston's errichten. Zunächst zu Volkswagen: Der deutsche Autobauer schließt sich für das Vorhaben mit der britischen Handelskette Tesco und dem Ladeinfrastruktur-Anbieter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...