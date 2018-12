Migration hat viele Gesichter. Sie wird genauso von Hass und Hoffnung getrieben wie von Geld und Liebe. Es ist ein Thema, das die Gemüter bewegt. Nun steht der BREXIT an und so wie es aussieht, wird eine Welle von Finanzexperten über den Englischen Kanal schwappen und in Richtung Frankfurt ziehen. Im Gepäck werden sie Geschäftsportfolios in gigantischem Umfang von der Themse an den Main mitbringen. Hier kommt einiges in Bewegung und ich frage mich, ob sich daraus nicht auch Chancen für Anleger ergeben könnten, angefangen bei den Aktien der Frankfurter Konzerne wie etwa der Deutschen Börse (WKN:581005), der Commerzbank (WKN:CBK100) ...

