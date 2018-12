Spieler öffnen Türchen und entdecken insgesamt 1.000 tägliche Freispiele im Wert von 450 €, die an vielen verschieden Festtags-Spielautomaten gespielt werden können

Mit seinem Adventskalender bereitet der Betreiber des spannenden Online und Mobile Casino, Golden Euro Casino, den Spielern ein frühes Weihnachtsgeschenk.

Vom 1.bis zum 25.Dezember finden die Spieler an jedem Tag ein anderes Freispiel-Bonusangebot, wenn sie ein Türchen des Adventskalenders öffnen.

Insgesamt winken 1.000 Freispiele im Wert von mehr als 450 Euro zur festlichen Jahreszeit auf beliebte Spiele wie Naughty or Nice III.

Naughty or Nice III ist die neueste Fortsetzung der Slot-Reihe Naughty or Nice und auch in diesem Jahr verbreitet das Spiel wieder festliche Stimmung unabhängig von Ihrem Betragen in diesem Jahr.

Wenn Sie hier klicken, gelangen Sie zum Adventskalender.

Damit ist der weihnachtliche Spaß noch nicht zu Ende. Im Rahmen weiterer festlicher Aktionen gibt es einen täglichen Einzahlungsbonus von 100% mit 25 Spins für das Spiel des Monats, Snowmania.

Im Dezember werden vier Live-Gewinnspiele veranstaltet und jeweils fünf Mal ein Gratisbonus von €100 an Spieler vergeben, die an diesem Tag eine Einzahlung getätigt haben.

Abonnieren Sie den Golden Euro Casino Newsletter, denn hier werden die Gewinnspiele angekündigt.

Adrian Berger von Golden Euro Casino sagte: "Um im Golden Euro Casino Weihnachtsstimmung zu verbreiten, haben wir einen eigenen besonderen Adventskalender voller festlicher Freispiele geschaffen.

Die Freispiele können an vielen verschiedenen Spielautomaten mit weihnachtlichen Motiven gespielt werden, bei denen die Spieler bis zum Weihnachtstag einige große Preise gewinnen können."

Golden Euro Casino zählt zu den etablierten Betreibern von Online und Mobile Casino auf dem Markt und bietet ein umfangreiches Portfolio von mehr als 150 Slot-, Tisch- und Pokerspielen.

Der Zugriff auf das vollständige Spieleangebot von Golden Euro Casino ist per Download, Sofortspiel oder Mobile Casino möglich.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181202005052/de/

Contacts:

GameOn Marketing Ltd

Sarah Blackburn Director GameOn

T: 0034628499459