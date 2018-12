Unternehmen in Deutschland spenden einer Studie zufolge im Jahr mindestens 9,5 Milliarden Euro für das Gemeinwohl. Dabei haben vier von fünf Firmen im vergangenen Geschäftsjahr Geld gegeben, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung und des Stifterverbands der Deutschen Wissenschaft ergab. Die Untersuchung lag der Deutschen Presse-Agentur vor, auch die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" berichtete am Sonntag vorab. Damit liegt die Spendensumme um rund eine Milliarde Euro höher als bislang angenommen. Zuletzt hatte die Bundesregierung 2012 Zahlen zum Unternehmensengagement vorgelegt.

Laut der Studie, die zum Internationalen Tag des Ehrenamtes am 5. Dezember veröffentlicht wird, spenden die Unternehmen mit Blick auf die vergangenen drei Jahre nicht nur regelmäßig Geld (45 Prozent). Mit 26 Prozent stellt mehr als jede vierte Firma regelmäßig Mitarbeiter für soziale Zwecke frei. Sachmittel wie Lebensmittel oder Möbel für gemeinnützige Zwecke geben 34 Prozent ab.

Die Gesamtsumme von 9,5 Milliarden Euro ist nach Angaben der Bertelsmann-Stiftung fast doppelt so hoch wie die Summe an privaten Spenden in Deutschland. Und dabei kommen die Zahlungen nicht nur von den großen Firmen. Laut Hochrechnung werden vier bis sechs Milliarden Euro von Firmen überwiesen, die weniger als zehn Mitarbeiter haben.

Warum die Gesamtsumme höher ist als noch 2012 im Bericht der Bundesregierung, können die Autoren nicht genau sagen. "Ob die Unternehmen wegen der veränderten Wirtschaftslage spendabler sind, ist Spekulation", sagt Detlef Hollmann, Experte der Bertelsmann-Stiftung. Für die beiden Studien seien unterschiedliche Unternehmen befragt worden. Das könnte am Ende der Grund für die höhere Gesamtsumme sein./lic/DP/he

