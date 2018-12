San Antonio (ots/PRNewswire) -



Encore Medical Education wird die Best of SABCS® News bereitstellen, ein Nachrichtenformat, das die wichtigsten Ergebnisse des vom 4. - 8. Dezember 2018 in San Antonio, Texas (USA) stattfindenden 41. San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS®) präsentiert. Die Best of SABCS® News-Website in englischer Sprache (http://www.bestofsabcsnews.com) wird jeden Tag mit fachgerechten offiziellen Videonachrichten die Highlights der wichtigsten klinischen Studien zu verschiedenen Themen behandeln, darunter:



- Ergebnisse der TAILORx Psoriasis-Studie - Primäre Ergebnisse aus KATHERINE - Wirksamkeitsergebnisse aus der CIBOMA/2004-01_GEICAM/2003-11-Studie - RAPID: Randomisierte Studie zur beschleunigten partiellen Bestrahlung der Brust unter Verwendung einer dreidimensionalen konformalen Strahlentherapie (3D-CRT - Das Jahr im Überblick - Zwischenanalyse aus der randomisierten SUCCESS C-Studie - Auswirkungen der Brustkrebsoperation auf die Lebensqualität: Langfristige E5103-Ergebnisse - Faltenbildung und Hautalterung - Plus zahlreiche weitere Themen



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/792198/Encore_Medical_Educ ation_SABCS_Logo.jpg )



Die Anmeldung ist ab jetzt kostenlos unter http://www.bestofsabcsnews.com möglich. Die offiziellen Expertenvideos werden ab dem 6. Dezember 2018 um 16:00 Lokalzeit (Zeitzone CDT, UTC -6) zur Verfügung stehen.



Weitere lokale Best of SABCS® News Programme für 2018 finden Sie unter https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/:



- Best of SABCS® News Programm auf Deutsch - Best of SABCS® News Programm auf Spanisch - Best of SABCS® News Programm auf Japanisch



Informationen zu den Best of SABCS® Programmen



Das diesjährig zum 41. Mal stattfindende San Antonio Breast Cancer Symposium® ist die führende Konferenz für Fachleute in den Bereichen Grundlagenforschung und translationale sowie klinische Krebsforschung. Der renommierte Kongress ist bekannt dafür, die neuesten Studiendaten aus aller Welt zum Thema Brustkrebs zu liefern.



Best of SABCS® ist ein offiziell lizenziertes Programm, das die aktuellen Präsentationen und Poster des jährlich abgehaltenen SABCS® bietet. Die Best of SABCS® Programme geben Fachleuten, die selbst nicht zum Brustkrebs-Symposium nach San Antonio anreisen können, die Möglichkeit, die neuesten Forschungsergebnisse und Fortschritte auf diesem Gebiet mit Kollegen und wichtigen Meinungsführern zu erleben und zu diskutieren.



Für weiterführende Informationen zu Sponsoringmöglichkeiten wenden Sie sich bitte an Encore Medical Education LLC, Exklusivvertreter des SABCS® für die internationale Verbreitung der Inhalte dieser Jahrestagung, unter lidia.martin@encoremeded.com



