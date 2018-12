In Frankreich beginnt am Montag (9.00 Uhr) ein Zivilprozess gegen das deutsche Pharmaunternehmen Merck . Patienten hatten sich über unerwünschte Nebenwirkungen der in Frankreich eingeführten neuen Rezeptur des Mittels Levothyrox in einem Schilddrüsenmedikament beschwert. Eine Sammelklage fordert nun in einem Zivilprozess in Villeurbanne bei Lyon Schadenersatz.

Nach Angaben des Anwaltes haben sich mehr als 4100 Kläger der Sammelklage angeschlossen. Sie fordern jeweils 10 000 Euro Schadenersatz. Merck hatte die neue Zusammensetzung auf Bitte der französischen Medikamentenbehörde ANSM entwickelt./nau/DP/he

