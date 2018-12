Die Deutsche Bank hat HeidelbergCement in einem Ausblick auf 2019 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 75 auf 72 Euro gesenkt. Dem deutschen Zementhersteller fehle es an kurzfristigen Kurstreibern, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Baustoffe-Branche. Dabei verwies er unter anderem auch auf die jüngste Gewinnwarnung./ck/gl

Datum der Analyse: 03.12.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006047004

AXC0050 2018-12-03/07:19