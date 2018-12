The following instruments on XETRA do have their first trading day 03.12.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 03.12.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA IC8A XFRA DE000A2NBF82 INCITY IMMOBIELEN 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3V14 LB.HESS.THR.CARRARA12A/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DK0009520520 NYKREDIT 18/24 MTN FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013385515 CREDIT AGR.LN 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US025537AL53 AMER. EL. PWR 18/21 I BD00 BON USD N

CA XFRA US025537AM37 AMER. EL. PWR 18/28 J BD00 BON USD N

CA XFRA US039483BP61 ARCHER DAN. MID. 18/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US039483BQ45 ARCHER DAN. MID. 18/49 BD00 BON USD N

CA XFRA US05526DAZ87 B.A.T. CAP. 18/24 BD00 BON USD N

CA XFRA US05531FBF99 BB+T 2023 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PAX42 JPMORGAN CHASE 18/29 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US46647PAY25 JPMORGAN CHASE 18/24 FLR BD01 BON USD N

CA XFRA US581557BM66 MCKESSON 18/20 BD01 BON USD N

CA XFRA US581557BN40 MCKESSON 18/29 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1910293643 GR.ECOREHO.18/23 FLR REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1918017259 JYSKE BK 18/21 MTN BD02 BON EUR N

CA LRAA XFRA CA05153Y1097 AURA RESOURCES INC. EQ00 EQU EUR N

CA 55O1 XFRA US03761U5020 APOLLO INVESTMENT CORP. EQ00 EQU EUR N