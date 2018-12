FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 03.12.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 03.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

3S0 XFRA IT0004967292 F.I.L.A. S.P.A.

LU97 XFRA LU0188847478 LUXTOPIC-PACIFIC INH P

LH9 XFRA US5179421087 LASALLE HOTEL PROP.DL-,01

ESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01

S5U5 XFRA IT0004604762 SAFILO GROUP S.P.A. EO 5

INFA XFRA AU000000SDV5 SCIDEV LTD. O.N.

1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05

YA1 XFRA AU000000YAL0 YANCOAL AUSTRALIA LTD

DU13 XFRA FR0012283398 L.IBOXX GE.1-3Y(DR)UETF A