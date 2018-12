Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh mit "Overweight" und einem Kursziel von 14 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Kochboxen-Lieferant habe bisher eine starke Erfolgsbilanz vorzuweisen und stehe besser da als vom Markt bewertet, schrieb Analystin Alvira Rao in einer am Montag vorliegenden Studie. Es brauche keine hoch gesteckten Schätzungen für die Geschäftsentwicklung, denn die Aktien seien bereits auf ihrem aktuellen Niveau attraktiv./ck/gl

Datum der Analyse: 03.12.2018

