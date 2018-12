Die Deutsche Bank hat das Kursziel für CRH in einem Ausblick auf 2019 von 34,80 auf 28,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Belebung der US-Infrastrukturgeschäfte dürfte die Risiken einer Verlangsamung des privaten Wohnungsbaus wahrscheinlich nicht wettmachen, schrieb Analyst Xavier Marchand in einer am Montag vorliegenden Studie zu europäischen Baustoffe-Herstellern. Das Anlageurteil behalte er daher bei, schrieb Marchand weiter, die die Bewertung der irischen Aktie nun von Glynis Johnson übernommen hat./ck/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-12-03/08:13

ISIN: IE0001827041