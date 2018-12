Die zu AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) gehörende Nestor Primecare Services Limited hat einen Teil ihres Pflegegeschäftes in England, Schottland und Wales an die Health Care Resourcing Group (CRG), Prescot (Großbritannien), verkauft.

Die CRG ist einer der größten britischen Personaldienstleister für den Gesundheits- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...