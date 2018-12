Barclays hat das Kursziel für Rocket Internet nach dem jüngsten Kapitalmarkttag von 27,20 auf 29,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Der Großteil des heutigen Wertes der Start-up-Schmiede bestehe in Barmitteln oder liquiden Vermögenswerten, die am Markt mit einem Abschlag bewertet würden, schrieb Analyst Andrew Ross in am Montag vorliegenden Studie. Es sei nun die Frage, womit Rocket weiter Wert schaffen wolle. Kurzfristiges Aufwärtspotenzial dürfte der Reisedienstleister Traveloka bieten, doch ansonsten seien bis 2020/21 keine nicht-börsennotierten Unternehmen mit einem Wert von mehr als 500 Millionen US-Dollar in Sicht./ck/gl Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A12UKK6