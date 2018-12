US-Präsident Trump und Chinas Regierungschef Xi haben sich auf dem G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt auf einen Kompromiss geeinigt und damit die Anleger rund um den Globus in helle Aufruhr versetzt. Die Kurse an den chinesischen Börsen schießen deutlich nach oben, und auch der DAX steht vor einer sehr freundlichen Eröffnung.

