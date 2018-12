Im Handelsstreit haben sich die beiden Großmächte USA und China geeinigt - vorerst. Die Entspannung führte in Asien zu einer Kursrallye, insbesondere die Aktien von Tencent schossen in die Höhe. In Frankurt wird der DAX ebenfalls mit kräftigen Kursgewinnen in der Eröffnung erwartet. Alle Details erfahren Sie im Video.

