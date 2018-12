Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen (pts010/03.12.2018/08:45) - Am Rande des Holter Fleets in Bremen-Osterholz errichtet die INTERHOMES AG ein neues Wohngebiet der Starthomes-Produktlinie, bei dem nun die letzten Häuser zum Verkauf angeboten werden. Die familienfreundlichen Eigenheime werden nach den neuesten Baustandards erbaut, bieten bestes Wohlfühlwohnen und sind energieeffizient konzipiert. Praktisch "gleich um die Ecke" befinden sich Bushaltestelle, Bahnhof, Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, und auch die Osterholzer Wiesen sorgen mit ihren weitläufigen Rad- und Fußwegen für einen hohen Freizeitwert. Ein Rundum-Wohlfühl-Paket ist bei diesem Wohngebiet also inklusive! Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien Die Starthomes-Linie der Bremer INTERHOMES AG wurde speziell für die Bedürfnisse von jungen Familien entwickelt. Das eigene Haus im Grünen, nahe des alten Dorfkerns in Osterholz und nur etwa acht Kilometer von der Bremer Innenstadt entfernt, mit viel Platz für alle Familienmitglieder. Als zusätzlichen Anreiz stocken wir das Baukindergeld auf: Wir schenken Ihnen Bares und erhöhen die staatliche Subvention von 1.200 Euro um 300 Euro auf 1.500 Euro pro Kind und Jahr bei Kauf eines Hauses bis Ende dieses Jahres. Die perfekte Gelegenheit also, jetzt Eigenheimbesitzer zu werden. Beste Infrastruktur in der Umgebung In gewachsener Umgebung entstehen Reihenhäuser in verschiedenen Größen, von denen schon die meisten verkauft sind. Insgesamt sind nur noch wenige Häuser zu haben: Die zwei Haustypen Start 3 (124 m ^ 2) und Start 3D (117 m ^ 2) mit je 4 bis 5 Zimmern. Beide verfügen über einen Abstellraum im Erdgeschoss, zwei große Zimmer im Obergeschoss, ein Tageslichtbad mit Dusche, Badewanne und Handtuchheizkörper sowie eine angelegte Gartenterrasse und einen Stellplatz. Das Haus Start 3D mit großem Garten ist schon ab 269.849 Euro erhältlich, inklusive voll erschlossenem Grundstück. Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf sind gleich in der Nähe, ebenso wie Kindergärten und Schulen. Die Bremer Innenstadt ist mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln in kurzer Zeit erreicht. Wie schön das Wohnen hier ist, können Sie in unserem vollständig eingerichteten Musterhaus erleben. Unser Verkaufsteam ist samstags, sonntags und montags jeweils von 12 bis 17 Uhr für Sie vor Ort (Scholener Straße 45, 28307 Bremen), um alle Fragen zu beantworten. Weitere Informationen erhalten Sie gern unter der kostenlosen Rufnummer (0800) 84 11 506 oder per E-Mail unter osterholz@starthomes.de. Auf http://www.starthomes.de befindet sich außerdem ein Finanzierungsrechner, mit dem Sie die Kosten grob überschlagen können. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! (Ende) Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411-233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20181203010

