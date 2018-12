Die USA und China haben im Handelskonflikt eine weitere Eskalation erst einmal abgewendet. An den Börsen in Asien kamen die Meldungen sehr gut an. Die Indizes in Japan und Hongkong sind deutlich im Plus. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondent Patrick Dewayne mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. Bei den Einzelwerten geht es heute um Apple, Alibaba, Tencent, VW, Deutsche Bank und Deutsche Telekom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, mit allen wichtigen Informationen.