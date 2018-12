Vor dem Showdown auf dem G20-Gipfel am Wochenende wollten sich die Anleger am Freitag nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Der DAX verlor 0,36 Prozent. Auf Wochensicht fuhr der Leitindex allerdings ein Plus von 0,6 Prozent ein. Marktidee: Pfizer. Aktionäre von Pfizer können mit dem Jahr 2018 sehr zufrieden sein. In den vergangenen Tagen ging es noch einmal kräftig nach oben. Damit nimmt der Kurs sein Rekordhoch aus dem Jahr 1999 ins Visier. Zuvor muss die Aktie aber noch zwei wichtige charttechnische Hürden überwinden.