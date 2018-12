Die SoWiTec group GmbH ist unlängst als neue Emittentin auf die KMU-Anleihen-Bühne getreten. Der Entwickler von Erneuerbare-Energien-Projekten in den Bereichen Wind und Solar hat eine besicherte, nicht nachrangige Anleihe (WKN A2NBZ2) im Volumen von zunächst 3 Millionen Euro platziert. Das Emissionsvolumen soll über die nächsten Monate durch weitere Privatplatzierungen auf bis zu 15 Millionen Euro erhöht werden. Wir haben mit dem Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Frank Hummel über die Anleihe gesprochen.

Anleihen Finder Redaktion: Sehr geehrter Herr Hummel, mit Ihrer Erneuerbare Energien-Unternehmensgruppe SoWiTec haben Sie nun erstmals eine Anleihe begeben. Warum ist dieses Finanzierungsinstrument derzeit passend und was haben Sie mit den Emissionserlösen in Höhe von insgesamt bis zu 15 Mio. Euro konkret vor?

Frank Hummel: Aus unserer Sicht bildet die Anleihe eine sinnvolle Ergänzung in unserem Finanzierungsmix. Deshalb haben wir uns in Abstimmung mit unseren Partnern DICAMA und Quirin zu diesem Schritt entschieden. Die zufließenden Mittel sollen u. a. zur Beschleunigung der Projekt-Pipeline-Entwicklung und zur Besicherung von Avalen zur Teilnahme an Auktionen verwendet werden.

Anleihen Finder Redaktion: Wie sieht die aktuelle Projekt-Pipeline der SoWiTec Group aus?

Frank Hummel: Unsere Projekt-Pipeline umfasst derzeit 27.400 MW. Wir sprechen hier von über 200 Wind- und Solarprojekten, die sich auch schon in der Entwicklung befinden. Davon sind 4.800 MW bereits fest unter Vertrag mit großen Investoren. Allein dieser Anteil unserer Pipeline entspricht einem potenziellen Umsatzvolumen von rund 145 Mio. Euro bis 2024.

Anleihen Finder Redaktion: SoWiTec verfügt nach eigenen Angaben ...

