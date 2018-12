Die US-Bank JPMorgan hat Signify aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft, aber das Kursziel auf 21 Euro belassen. In der jüngsten Marktkorrekturphase habe sich die Aktie des Beleuchtungsspezialisten überdurchschnittlich entwickelt und weise nun ein unattraktives Chance-Risiko-Profil auf, schrieb Analyst Andreas Willi in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) 2019 liege unter der Konsensprognose./gl/ck Datum der Analyse: 03.12.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2018-12-03/09:41

ISIN: NL0011821392